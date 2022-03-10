В Калуге завершился ямочный ремонт на трех улицах – Гурьянова, Товарной и Поселковой. Об этом 9 марта сообщил на планерке начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

В ближайшие дни начнутся работы еще на пяти улицах – Тарутинской в районе Синих мостов, Труда, Дзержинского, Циолковского и Небесной.

Также начинается замена коммуникаций на улице Кутузова и площади Старый Торг. Планируется, что новые трубы уложат до 1 апреля. После этого начнется ремонт самой проезжей части. О перекрытиях власти обещают сообщать заранее.

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