В Калуге перестали принимать оплату за проезд в общественном транспорте с помощью телефонов и часов

С четверга, 10 марта, в Калуге нельзя оплатить проезд в общественном транспорте с помощью телефонов и часов с бесконтактной технологией NFC. Об этом сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».

УКТ объяснило это «сложившейся политической и экономической обстановкой».

Оплачивать проезд можно будет с помощью бесконтактных банковских карт, транспортных карт, а также наличными.

Сейчас прорабатывается вопрос возобновления работы NFC-устройств с помощью платежного приложения «Mir Pay».

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