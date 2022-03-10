В Калуге перестали принимать оплату за проезд в общественном транспорте с помощью телефонов и часов
С четверга, 10 марта, в Калуге нельзя оплатить проезд в общественном транспорте с помощью телефонов и часов с бесконтактной технологией NFC. Об этом сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».
УКТ объяснило это «сложившейся политической и экономической обстановкой».
Оплачивать проезд можно будет с помощью бесконтактных банковских карт, транспортных карт, а также наличными.
Сейчас прорабатывается вопрос возобновления работы NFC-устройств с помощью платежного приложения «Mir Pay».
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