В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 10 по 12 марта из-за проведения ярмарки

С 22:00 четверга, 10 марта, до 20:00 субботы, 12 марта, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили 9 марта в пресс-службе городской управы.

Движение закроют на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 11 и 12 марта с 8:00 до 18:00.

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