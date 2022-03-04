Горуправа Калуги просит убрать автомобили с улицы Карла Либкнехта для вывоза снега 5 марта

В ночь на субботу, 5 марта, в Калуге планируется вывезти снег с улицы Карла Либкнехта, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Вывоз снега с 22:00 4 марта до 6:00 5 марта:

ул. Карла Либкнехта (от ул. Ленина до ул. Складской).

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