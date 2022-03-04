В Обнинске на улице у должников арестовали три автомобиля

В Обнинске судебные приставы вместе с инспекторами ГИБДД проверили рейд на улицах города. Они проверяли автомобилистов на наличие долгов, сообщили в пятницу, 4 марта, в управлении Федеральной службы судебных приставов.

У трех из 30 водителей оказались неоплаченные задолженности. В итоге приставы арестовали принадлежащие им автомобили Kia Ceed, Ford Explorer и Hyundai Solaris.

Если должники не вернут в общей сложности около 300 тысяч рублей, их машины выставят на торги.

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