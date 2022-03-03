Горуправа Калуги просит убрать автомобили с улицы Глаголева для вывоза снега 4 марта

В ночь на пятницу, 4 марта, в Калуге планируется вывезти снег с улицы Глаголева, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Вывоз снега с 22:00 3 марта до 6:00 4 марта:

ул. Глаголева (от пл. Московской до ул. Глаголева, д.7) - нечетная сторона;

ул. Глаголева (от Синих мостов до переезда) - четная сторона.

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