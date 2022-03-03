Volkswagen остановил производство на заводе в Калуге

Компания Volkswagen Group в четверг, 3 марта, объявила об остановке производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении автоконцерна в Twitter.

Производство остановлено «до особого распоряжения» в связи с тем, что сейчас происходит на Украине.

- В то же время Volkswagen Group очень серьезно относится к своей ответственности за пострадавших сотрудников в России. Все пострадавшие сотрудники в России получат краткосрочные пособия, - заверили в компании.

По нашей информации, иностранные сотрудники калужского завода уехали из России еще несколько дней назад. В связи с закрытием воздушного пространства им пришлось пересекать наземную границу с Эстонией.

Ранее производство грузовиков в Калуге остановила компания Volvo.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!