Volkswagen остановил производство на заводе в Калуге
Компания Volkswagen Group в четверг, 3 марта, объявила об остановке производства на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении автоконцерна в Twitter.
Производство остановлено «до особого распоряжения» в связи с тем, что сейчас происходит на Украине.
- В то же время Volkswagen Group очень серьезно относится к своей ответственности за пострадавших сотрудников в России. Все пострадавшие сотрудники в России получат краткосрочные пособия, - заверили в компании.
По нашей информации, иностранные сотрудники калужского завода уехали из России еще несколько дней назад. В связи с закрытием воздушного пространства им пришлось пересекать наземную границу с Эстонией.
Ранее производство грузовиков в Калуге остановила компания Volvo.
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