В Калуге водителя «Тойоты» оштрафовали за езду по тротуару после фото в соцсетях
В начале февраля в социальных сетях выложили фото автомобиля «Тойота», который двигался по тротуару на улице Дзержинского. В четверг, 3 марта, управление МВД по Калужской области сообщило о наказании для водителя.
Виновника удалось найти.
Мужчину оштрафовали на 2000 рублей.
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