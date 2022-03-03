В Калуге водителя «Тойоты» оштрафовали за езду по тротуару после фото в соцсетях

В начале февраля в социальных сетях выложили фото автомобиля «Тойота», который двигался по тротуару на улице Дзержинского. В четверг, 3 марта, управление МВД по Калужской области сообщило о наказании для водителя.

Виновника удалось найти.

Мужчину оштрафовали на 2000 рублей.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!