В Калуге движение по Синим мостам закроют вечером 1 марта

В ночь на среду, 2 марта, в Калуге будет закрыто движение автомобилей по путепроводу Синие мосты. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Проехать нельзя будет с 22:00 1 марта до 6:00 2 марта из-за проведения ремонтных работ.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, ремонт дороги на данном участке начался предыдущей ночью.

- Начаты работы по ямочному ремонту улицы Тарутинской на участке от Синих мостов до улицы Зерновой, - рассказали нам в управлении городского хозяйства. - В ночь с 28 февраля на 1 марта проводились работы по фрезерованию дорожного покрытия в местах дефектов асфальтобетонного покрытия на Синих мостах. Отфрезеровано 86 кв. м. Работы будут продолжены в ночь с 1 на 2 марта. Планируется проведение дальнейших работ по фрезерованию, а также асфальтирование уже подготовленных участков. В дальнейшем в течение недели планируется проведение ямочного ремонта на участке от Синих мостов до улицы Зерновой.

Схема перекрытия в ночь на 2 марта.

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