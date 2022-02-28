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Шапша поручил обеспечить высокое качество дорожных работ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2022 15:58 0 341
Шапша поручил обеспечить высокое качество дорожных работ

В понедельник, 28 февраля, в Калуге прошла итоговая коллегия министерства дорожного хозяйства региона. В ней принял участие губернатор Владислав ШАПША.

Министр Михаил Голубев рассказал, что в 2021 году на реализацию программы дорожных работ было направлено более 10 миллиардов рублей, в том числе на мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - 6,6 миллиарда. 

Выполнен ремонт на 46 объектах общей протяженностью 155 километров. 

В 2022 году на программу в областном бюджете заложили более 9 миллиардов. В планах не только строительство новых дорог, но и ремонт мостовых сооружений, повышение безопасности дорожного движения. 

Владислав Шапша отметил, что благодаря стабильной федеральной поддержке за последние два года в регионе построено, реконструировано и отремонтировано более 800 километров дорог. 

- В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» появилась возможность строительства и реконструкции магистралей, - рассказал Шапша. - На это выделяются огромные средства федерального бюджета. В этой связи важно обеспечить высокое качество работ. Уже половина заключенных контрактов предусматривает использование наилучших технологий и материалов. За год мы увеличили их долю на 11 процентов. Я прошу внимательно смотреть на выполнение контрактных обязательств в этой части, поскольку за ними стоит долговечность дорог. Это в равной степени касается и масштабных федеральных проектов, и тех, которые мы финансируем самостоятельно.

Губернатор напомнил также, что приводится к нормативу опорная сеть дорог, создаются транспортные коридоры. 

- Для комфорта жителей мы выводим транзитный транспорт за пределы городов. В этом году завершится строительство заключительной части обхода вокруг Калуги. Эта дорога открывает большие перспективы, - сказал он. 

Губернатор акцентировал внимание на необходимости в 2022 году реконструировать аварийные мосты на региональных и местных дорогах.

Также Шапша отметил повышение безопасности дорог Калужской области.
 
- В прошлом году мы добились заметного прогресса в снижении аварийности на дорогах, - заявил губернатор. - Улучшили даже те показатели, которые были при несравненно более низкой загруженности дорог. Тем не менее, надо «подтягивать» слабые места. Находить новые организационные и технологические решения.

По словам главы региона, «дороги - это залог успеха развития экономики».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2022 15:58 0 341
Тэги: область
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