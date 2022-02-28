Горуправа Калуги просит убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 1 марта
В ночь на вторник, 1 марта, в Калуге планируется вывезти снег с двух улиц, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега с 22:00 28 февраля до 6:00 1 марта:
- Яченская набережная (от дамбы до лестницы к музею космонавтики);
- ул. Плеханова (от ул. Суворова до ул. Комарова - продолжение работ).
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