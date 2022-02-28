В Калуге движение на Синих мостах перекроют вечером 28 февраля

Вечером в понедельник, 28 февраля, в Калуге полностью закроют движение по путепроводу Синие мосты. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в управлении городского хозяйства.

Проехать по Синим мостам нельзя будет с 22:00 28 февраля до 6:00 1 марта.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении горхозяйства.

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