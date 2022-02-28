В Калуге ограничения для грузовых автомобилей начнут действовать 28 марта

C 28 марта по 26 апреля в Калуге будет действовать запрет на передвижение грузовиков с нагрузкой на ось более четырех тонн. В понедельник, 28 февраля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Ограничения не распространяются на следующие дороги:

ул. Автомобильная;

1-й Автомобильный проезд;

2-й Автомобильный проезд;

ул. Взлетная;

Грабцевское шоссе, на участке от а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» до 2-го Автомобильного проезда;

а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от Секиотовского кольца до обхода г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку («Южный обход» г. Калуги);

- а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок Тульского шоссе от ул. Энергетиков до поворота на д. Калашников Хутор);

ул. Энергетиков;

проезд Энтузиастов;

автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» до с. Козлово.

Весной земля оттаивает неравномерно, поэтому грузовой транспорт может повредить покрытие.

Такие же ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32 градусов.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!