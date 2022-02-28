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В Калуге ограничения для грузовых автомобилей начнут действовать 28 марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2022 14:50 1 450
В Калуге ограничения для грузовых автомобилей начнут действовать 28 марта

C 28 марта по 26 апреля в Калуге будет действовать запрет на передвижение грузовиков с нагрузкой на ось более четырех тонн. В понедельник, 28 февраля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Ограничения не распространяются на следующие дороги:

  • ул. Автомобильная;
  • 1-й Автомобильный проезд;
  • 2-й Автомобильный проезд;
  • ул. Взлетная;
  • Грабцевское шоссе, на участке от а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» до 2-го Автомобильного проезда;
  • а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от Секиотовского кольца до обхода г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку («Южный обход» г. Калуги);
  • - а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок Тульского шоссе от ул. Энергетиков до поворота на д. Калашников Хутор);
  • ул. Энергетиков;
  • проезд Энтузиастов;
  • автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» до с. Козлово.

Весной земля оттаивает неравномерно, поэтому грузовой транспорт может повредить покрытие.

Такие же ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха свыше 32 градусов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2022 14:50 1 450
Тэги: авто дороги
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