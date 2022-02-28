В Калужской области 25 тысяч водителей оштрафовали за неделю с помощью камер

В Калужской области за неделю, с 18 по 24 февраля, камеры зафиксировали 25 080 нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Самое частое нарушение – превышение скорости. Таких ситуаций было 17 845.

5440 раз калужане неправильно проезжали перекрестки.

900 водителей выехали на встречную полосу в тех местах, где это делать было запрещено.

110 автомобилистов не пристегнули ремни.

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