Горуправа Калуги просит убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 28 февраля

Ночью и днем в понедельник, 28 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с двух улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 27 февраля до 6:00 28 февраля:

ул. Плеханова (от ул. Труда до ул. Космонавта Комарова).

Вывоз снега днем 28 февраля с 8:00 до 17:00:

Грабцевское шоссе (от ул. Зерновой до ул. Моторной, нечетная сторона).

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