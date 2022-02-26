Горуправа Калуги просит убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 27 февраля

Днем в воскресенье, 27 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с двух улиц. Работы будут проходить с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега днем 27 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Бутомы;

ул. Глаголева - четная сторона.

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