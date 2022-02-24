Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 25 февраля

Ночью и днем в пятницу, 25 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 24 февраля до 6:00 25 февраля:

ул. Пухова (от ул. Чичерина до ул. Высокой);

ул. Телевизионная (от ул. Билибина до пер. Казанкова);

ул. Пролетарская (от ул. Рылеева до ул. Плеханова);

пер. Тульский (от ул. Тульской в сторону ул. Никитина);

пер. Теренинский (от ул. Суворова до ул. Чижевского).

Вывоз снега днем 25 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Московская (участок от ул. Баррикад до пл. Московской).

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