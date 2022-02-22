Горуправа Калуги просит убрать автомобили с четырех улиц для вывоза снега 24 февраля
В ночь на четверг, 24 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с четырех улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 23 февраля до 6:00 24 февраля:
- ул. Социалистическая,
- ул. Пухова (от ул. Чичерина до ул. Высокой);
- ул. Пролетарская (от ул. Рылеева до ул. Плеханова);
- пер. Теренинский (от ул. Суворова до ул. Чижевского).
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!