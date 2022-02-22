Горуправа Калуги просит убрать автомобили с четырех улиц для вывоза снега 24 февраля

В ночь на четверг, 24 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с четырех улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 23 февраля до 6:00 24 февраля:

ул. Социалистическая,

ул. Пухова (от ул. Чичерина до ул. Высокой);

ул. Пролетарская (от ул. Рылеева до ул. Плеханова);

пер. Теренинский (от ул. Суворова до ул. Чижевского).

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