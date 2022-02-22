В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 24 по 26 февраля из-за проведения ярмарки

С 22:00 четверга, 24 февраля, до 20:00 субботы, 26 февраля, в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина. Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили 22 февраля в пресс-службе городской управы.

Движение закроют на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 на площади Старый Торг.

Ярмарка будет работать 25 и 26 февраля с 8:00 до 18:00.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!