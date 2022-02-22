В Калуге ищут виновных в провале колодцев на улице Советской

В Калуге вновь провалились колодцы на проезжей части улицы Советской. В «Народных новостях» на нашем сайте об этом сообщали читатели, а во вторник, 22 февраля, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он напомнил, что дорога капитально ремонтировалась в 2020 году.

- В тот год на участке и подрядчик проводил дорожные работы, и «Водоканал» менял коммуникаций, - пояснил Денисов. - У всех на руках есть заключение экспертизы о том, что все выполнено в соответствии с действующими нормативными требованиями. Но факт остается фактом: дорога разрушается, и теперь уже около четырех колодцев.

По словам Денисова, дорогу нужно восстанавливать силами городских служб уже сейчас, а потом требовать от виновных, которых установит суд, компенсации.

- Калужане не должны терпеть неудобства, пока мы ожидаем решения суда, понятно, что это довольно затяжная история, - отметил городской голова. - Поэтому поручил коллегам незамедлительно организовать совещание со всеми участниками процесса. Лично хочу поговорить с представителями обеих сторон. О принятом решении сделаю отдельный пост. В приоритете сейчас – безопасность и комфортный проезд для калужан.

Проблему колодцев на улице Советской обсудили на планерке в городской управе.

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