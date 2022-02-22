ГИБДД объявила о массовых проверках на дорогах Калужской области

В Калужской области в выходные дни пройдут массовые проверки на дорогах. О проведении профилактической акции во вторник, 22 февраля, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В определенных местах инспекторы будут останавливать все автомобили. Главная цель – выявить водителей в состоянии опьянения.

Как подчеркнули в ГИБДД, с начала года в Калужской области произошло три ДТП с пьяными водителями, в которых пострадали четыре человека.

В январе-феврале сотрудники полиции задержали 303 пьяных водителя, 16 из них – повторно.

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