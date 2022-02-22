В Калуге за неделю с улиц вывезли более 19 тысяч кубометров снега

За прошедшую неделю с улиц Калуги вывезли 19,5 тысяч тонн кубометров снега, высыпана 451 тонна песко-соляной смеси и 24 тонны жидкого реагента. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в городской управе.

Там подчеркнули, что снег вывозился со следующих улиц: Октябрьская, Николо-Козинская, Дарвина, 65 лет Победы, Телевизионная, Пухова, Карпова, Вилонова, Московская, Баррикад, Суворова, Кирова, Марата, Чапаева, Чижевского, Георгиевская, Глаголева, Максима Горького, Тульская, площадь Победы.

Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО пояснил, что сейчас упор делается не на вывоз снега, а на очистку тротуаров от наледи.

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