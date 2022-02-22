Утром во вторник, 22 февраля, в Калуге затруднено движение на нескольких улицах в районе площади Московской.

Заторы образовались на улицах Московской, Телевизионной, Карла Либкнехта, Ленина, Социалистической и Чичерина. Также трудно проехать на Синих мостах.

Очевидцы сообщают о неработающих светофорах и ДТП на перекрестке Ленина и Карла Либкнехта.

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