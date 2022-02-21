Калужские автомобилисты выстроились в звезду в честь Дня защитника Отечества

Флешмоб в честь Дня защитника Отечества состоялся в Калуге в воскресенье, 20 февраля. Об этом сообщила городская управа.

На набережной Яченского водохранилища автомобилисты выстроили 11 автомобилей в форме звезды.

Водители сигналили и слушали праздничные песни.

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