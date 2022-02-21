В Калужской области 440 водителей оштрафовали за непристегнутые ремни за неделю

В Калужской области за неделю, с 11 по 17 февраля, камеры зафиксировали 23 795 нарушений Правил дорожного движения. Об этом в понедельник сообщили в областном «Центре безопасности дорожного движения».

440 водителей ехали с непристегнутым ремнем.

15 957 раз автомобилисты превысили скорость, 1871 раз выехали на встречку. Также зафиксировано 4812 случаев неправильного проезда перекрестков.

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