Горуправа Калуги просит убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 21 февраля

В ночь на понедельник, 21 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с двух улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 20 февраля до 6:00 21 февраля:

​ул. Тульская (от ул. Луначарского в сторону ул. Киевка);

ул. Чапаева (от пл. Маяковского до ул. Заводской, завершение работ).

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