Горуправа Калуги просит убрать автомобили с двух улиц для вывоза снега 20 февраля

Днем в воскресенье, 20 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с двух улиц. Работы будут проходить с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега днем 20 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Телевизионная (от ул. Билибина до пер. Казанкова, продолжение работ);

ул. Кирова.

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