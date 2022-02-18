Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 19 февраля

Ночью и днем в субботу, 19 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 18 февраля до 6:00 19 февраля:

ул. Глаголева (нечетная сторона от Синих мостов, продолжение работ);

ул. Баррикад (от ул. Воронина до ул. Плеханова);

ул. Ленина (от ул. Суворова до ул. Чижевского);

ул. Чапаева (от пл. Маяковского до ул. Заводской, завершение работ).

Вывоз снега днем 19 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Телевизионная (от ул. Билибина до ул. Труда, продолжение работ);

ул. Кирова.

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