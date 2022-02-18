Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 19 февраля
Ночью и днем в субботу, 19 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 18 февраля до 6:00 19 февраля:
- ул. Глаголева (нечетная сторона от Синих мостов, продолжение работ);
- ул. Баррикад (от ул. Воронина до ул. Плеханова);
- ул. Ленина (от ул. Суворова до ул. Чижевского);
- ул. Чапаева (от пл. Маяковского до ул. Заводской, завершение работ).
Вывоз снега днем 19 февраля с 8:00 до 17:00:
- ул. Телевизионная (от ул. Билибина до ул. Труда, продолжение работ);
- ул. Кирова.
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