На улице Плеханова в Калуге затруднено движение из-за ДТП
Днем в пятницу, 18 февраля, в Калуге затруднено движение на улице Плеханова.
Пробка образовалась на километровом участке - от улицы Дзержинского до улицы Труда.
По сообщению очевидцев, виной затора стало ДТП в районе перекрестка с улицей Баррикад.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!