На улице Плеханова в Калуге затруднено движение из-за ДТП

Днем в пятницу, 18 февраля, в Калуге затруднено движение на улице Плеханова.

Пробка образовалась на километровом участке - от улицы Дзержинского до улицы Труда.

По сообщению очевидцев, виной затора стало ДТП в районе перекрестка с улицей Баррикад.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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