Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 18 февраля

Ночью и днем в пятницу, 18 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с шести улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 17 февраля до 6:00 18 февраля:

ул. Глаголева (нечетная сторона от Синих мостов);

ул. Чапаева (от пл. Маяковского до ул. Заводской - две стороны, продолжение работ);

ул. Войкова (от ул. Николо-Козинская до ул. Степана Разина).

Вывоз снега днем 18 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Телевизионная (от ул. Билибина до ул. Труда, сторона школы «Вымпел»);

пер. Сельский (продолжение работ);

Тарутинский проезд.

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