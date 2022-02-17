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В Калужской области 10 новых камер фиксации нарушений ПДД заработают в 2022 году

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 17.02.2022 14:32 2 1102
В Калужской области 10 новых камер фиксации нарушений ПДД заработают в 2022 году

Как мы уже рассказывали, в Калуге на перекрестке улиц Кирова и Рылеева установили камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии. А в четверг, 17 февраля, региональный «Центр безопасности дорожного движения» сообщил, что всего в 2022 году заработают 10 комплексов фиксаций нарушений ПДД.

Камеры, которые будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, нарушения скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности:

  • Калуга, перекресток улицы Энергетиков и Тульского шоссе;
  • Калуга, перекресток улиц Кирова и Рылеева;
  • Дорога Калуга - Медынь, поворот на Товарково.

Камеры, которые будет фиксировать выезд на встречную полосу и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, движение по обочине, нарушения скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности:

  • Малоярославецкий район, окружная дорога г. Калуги – Детчино - Малоярославец в деревне Алешково;
  • Дорога Людиново – Жиздра - М3 «Украина», территория особой экономической зоны «Калуга-Юг»;
  • Жиздра, ул. Шмидта;
  • Обнинск, ул. Ляшенко в районе дома №6;
  • Обнинск, ул. Борисоглебская в районе дома №58 по ул. Космонавта Леонова;
  • Обнинск, пр. Ленина в районе пересечения с ул. Славского.

Камера, которая будет фиксировать невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам и иным участникам дорожного движения, пользующимися преимуществом в движении, нарушения скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности:

  • Перекресток улиц Тарутинской и Радищева.

На данный момент ни одна из этих камер не введена в эксплуатацию. Дату начала работы комплексов в «Центре безопасности дорожного движения» обещают сообщить позднее.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 17.02.2022 14:32 2 1102
Тэги: авто дороги камеры
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