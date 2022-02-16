Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 15 улиц для вывоза снега 17 февраля
Ночью и днем в четверг, 17 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 15 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 16 февраля до 6:00 17 февраля:
- ул. Суворова (участок от ул. Ленина до ул. Горького - четная сторона);
- ул. Чапаева (от пл. Маяковского до ул. Заводской, две стороны);
- ул. Чижевского (от ул. Энгельса вдоль МЧС);
- ул. Георгиевская (от ул. Рылеева до ул. Плеханова - две стороны).
Вывоз снега днем 17 февраля с 8:00 до 17:00:
- ул. Телевизионная (от ул. Билибина до ул. Труда, сторона школы «Вымпел»);
- пл. Старый Торг (перед Гостиными рядами);
- ул. Марата (от Дома печати до ул. Пушкина);
- ул. Кропоткина;
- пл. Театральная;
- ул. Герцена (от ул. Кирова до ул. Суворова);
- ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Баррикад);
- ул. Серафима Туликова;
- пер. Сельский (вдоль тротуара, продолжение работ);
- ул. Железняки (вдоль тротуара);
- пер. Ольговский (вдоль тротуара).
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