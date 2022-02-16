Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 15 улиц для вывоза снега 17 февраля

Ночью и днем в четверг, 17 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 15 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 16 февраля до 6:00 17 февраля:

ул. Суворова (участок от ул. Ленина до ул. Горького - четная сторона);

ул. Чапаева (от пл. Маяковского до ул. Заводской, две стороны);

ул. Чижевского (от ул. Энгельса вдоль МЧС);

ул. Георгиевская (от ул. Рылеева до ул. Плеханова - две стороны).

Вывоз снега днем 17 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Телевизионная (от ул. Билибина до ул. Труда, сторона школы «Вымпел»);

пл. Старый Торг (перед Гостиными рядами);

ул. Марата (от Дома печати до ул. Пушкина);

ул. Кропоткина;

пл. Театральная;

ул. Герцена (от ул. Кирова до ул. Суворова);

ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Баррикад);

ул. Серафима Туликова;

пер. Сельский (вдоль тротуара, продолжение работ);

ул. Железняки (вдоль тротуара);

пер. Ольговский (вдоль тротуара).

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!