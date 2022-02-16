В Калуге запретят остановку на участке улицы Азаровской

В Калуге установят знаки, запрещающие остановку на участке улицы Азаровской в районе домов №28а и №28б. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в управлении городского хозяйства.

Соответствующее решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения.

- Для беспрепятственного и оперативного проезда специальной техники, - пояснили в управлении горхозяйства.

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