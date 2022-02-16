В Обнинске прошли массовые проверки таксистов

В Обнинске сотрудники ГИБДД на днях провели массовую проверку таксистов. О результатах в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Всего были остановлены 23 автомобиля, составлены девять административных протоколов.

У двоих водителей не было водительского удостоверения. В одном из случаев полицейские заподозрили, что права подделаны, еще в одном подозрение вызвал патент на работу в России.

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