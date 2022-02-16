В Калуге на перекрестке улиц Кирова и Рылеева установили камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии

На пересечении улиц Кирова и Рылеева в Калуге установили камеры, которые будут следить за правильностью проезда перекрестка. В среду, 16 февраля, об этом сообщили KP40 в региональном «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).

За пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора водителей будут штрафовать.

На данный момент камеры еще не введены в эксплуатацию. О дате, когда нарушителям начнут рассылать штрафы, в ЦБДД обещают сообщить позднее.

Ранее на улице Кирова такие же камеры установили на перекрестках с Ленина и Московской.

Камеры будут следить за теми, кто едет по Кирова в обе стороны, а также по Рылеева - со стороны улицы Суворова.

Перекресток Кирова-Рылеева в Калуге - один из самых загруженных.

Разметка уже стерлась, водителям придется ориентироваться на знаки «Стоп-линия».

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