В Калуге надземный пешеходный переход в Турынино очистят от снега ночью 17 февраля

В ночь на четверг, 17 февраля, в Калуге будут чистить от снега надземный пешеходный переход, расположенный между микрорайонами Турынино-2 и Турынино-3. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы планируется провести за три часа – с 00:00 до 3:00.

- Просим водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки! – говорится в предупреждении управления горхозяйства.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!