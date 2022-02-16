Городская управа Калуги предупредила об эвакуации восьми брошенных автомобилей

В четверг, 17 февраля, в Калуге с 10:00 до 13:00 пройдет осмотр брошенных автомобилей. Их собираются эвакуировать, сообщили в городской управе.

Водителей просят присутствовать при осмотре.

ул. Генерала Попова, д. 2/1 к.3, УАЗ 39629 защитного цвета, К913АО32,

ул. Калинина, д. 18, «Шевроле Нива» серебристого цвета, Н616ВН40,

ул. Ленина, д.38, «Форд Мондео» темно-серого цвета, К458ЕР40,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 6, микроавтобус бордового цвета, 41РТ8132,

ул. Георгия Амелина, д. 32, «Лада Самара» белого цвета, М363ХХ40,

пер. Литейный, д. 3, ВАЗ 21140 голубого цвета, В268НС4040,

ул. Никитина, д.125в, «Форд Мондео» зеленого цвета, К913ОА40,

ул. Ленина, д.26, «Вольво» красного цвета, К194ОС97.

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