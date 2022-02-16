Городская управа Калуги предупредила об эвакуации восьми брошенных автомобилей
В четверг, 17 февраля, в Калуге с 10:00 до 13:00 пройдет осмотр брошенных автомобилей. Их собираются эвакуировать, сообщили в городской управе.
Водителей просят присутствовать при осмотре.
- ул. Генерала Попова, д. 2/1 к.3, УАЗ 39629 защитного цвета, К913АО32,
- ул. Калинина, д. 18, «Шевроле Нива» серебристого цвета, Н616ВН40,
- ул. Ленина, д.38, «Форд Мондео» темно-серого цвета, К458ЕР40,
- ул. Салтыкова-Щедрина, д. 6, микроавтобус бордового цвета, 41РТ8132,
- ул. Георгия Амелина, д. 32, «Лада Самара» белого цвета, М363ХХ40,
- пер. Литейный, д. 3, ВАЗ 21140 голубого цвета, В268НС4040,
- ул. Никитина, д.125в, «Форд Мондео» зеленого цвета, К913ОА40,
- ул. Ленина, д.26, «Вольво» красного цвета, К194ОС97.
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