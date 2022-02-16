В Калуге две улицы перекроют для празднования Масленицы 5 и 6 марта

В субботу и воскресенье, 5-6 марта, в Калуге будет перекрыто движение на улице Московской и Театральной площади в связи с празднованием Масленицы. Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.

5 марта, в рабочую субботу, с 8:00 до 15:00 закроют движение на проезжей части улицы Московской, прилегающей к ДК КТЗ.

6 марта с 9:00 до 17:00 нельзя будет проехать по Театральной площади на участке от улицы Кирова до улицы Суворова.

Пасху в нынешнем году православные будут отмечать 24 апреля.

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