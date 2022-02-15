Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 16 февраля

Ночью и днем в среду, 16 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 10 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 15 февраля до 6:00 16 февраля:

ул. Пухова (от ул. Московской до ул. Чичерина);

пл. Победы;

ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Ленина);

ул. Марата (участок от ул. Пушкина до ул. Достоевского);

ул. Вилонова (от ул. Луначарского до ул. Кутузова).

Вывоз снега днем 16 февраля с 8:00 до 17:00:

путепровод по ул. Московской (от ул. Азаровской до ул. Кубяка);

ул. Суворова (от ул. Ленина до пер. Теренинский);

ул. Марата (продолжение работ);

ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы);

пер. Сельский;

ул. Степана Разина, 28 (парковка);

пер. Ольговский.

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