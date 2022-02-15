Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 16 февраля
Ночью и днем в среду, 16 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 10 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 15 февраля до 6:00 16 февраля:
- ул. Пухова (от ул. Московской до ул. Чичерина);
- пл. Победы;
- ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Ленина);
- ул. Марата (участок от ул. Пушкина до ул. Достоевского);
- ул. Вилонова (от ул. Луначарского до ул. Кутузова).
Вывоз снега днем 16 февраля с 8:00 до 17:00:
- путепровод по ул. Московской (от ул. Азаровской до ул. Кубяка);
- ул. Суворова (от ул. Ленина до пер. Теренинский);
- ул. Марата (продолжение работ);
- ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы);
- пер. Сельский;
- ул. Степана Разина, 28 (парковка);
- пер. Ольговский.
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