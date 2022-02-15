Городская управа Калуги планирует очистить тротуары от снега на 25 улицах

В ближайшие дни в Калуге планируется очистить от снега и льда тротуары на 25 улицах. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он опубликовал список:

Родниковая,

Первых Коммунаров,

Советская,

Сельская,

Дружбы,

Путейская,

Гурьянова,

Болотникова,

Баррикад,

Степана Разина,

Салтыкова-Щедрина,

Николо-Козинская,

Пионерская,

Калинина,

Комарова,

Гоголя,

Кибальчича,

Маяковского,

Клюквина,

Хрустальная,

Платова,

Тарутинский проезд,

Ольговский переулок,

Михалевский переулок,

переулок Свободы.

- Продолжается вывоз снега и расширение проездов, расчистка остановок и подходов к ним, обработка противогололедными средствами скользких участков и спусков, - прокомментировал Денисов.

По его словам, за прошлую неделю очистили 16 улиц и более 35 тротуаров.

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