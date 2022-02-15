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Городская управа Калуги планирует очистить тротуары от снега на 25 улицах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2022 15:06 1 468
Городская управа Калуги планирует очистить тротуары от снега на 25 улицах

В ближайшие дни в Калуге планируется очистить от снега и льда тротуары на 25 улицах. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Он опубликовал список:

  • Родниковая, 
  • Первых Коммунаров, 
  • Советская, 
  • Сельская, 
  • Дружбы, 
  • Путейская, 
  • Гурьянова, 
  • Болотникова, 
  • Баррикад, 
  • Степана Разина, 
  • Салтыкова-Щедрина, 
  • Николо-Козинская, 
  • Пионерская, 
  • Калинина, 
  • Комарова, 
  • Гоголя, 
  • Кибальчича, 
  • Маяковского, 
  • Клюквина, 
  • Хрустальная, 
  • Платова, 
  • Тарутинский проезд, 
  • Ольговский переулок, 
  • Михалевский переулок,
  • переулок Свободы.

- Продолжается вывоз снега и расширение проездов, расчистка остановок и подходов к ним, обработка противогололедными средствами скользких участков и спусков, - прокомментировал Денисов.

По его словам, за прошлую неделю очистили 16 улиц и более 35 тротуаров.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2022 15:06 1 468
Тэги: авто дороги снег
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