Городская управа Калуги планирует очистить тротуары от снега на 25 улицах
В ближайшие дни в Калуге планируется очистить от снега и льда тротуары на 25 улицах. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Он опубликовал список:
- Родниковая,
- Первых Коммунаров,
- Советская,
- Сельская,
- Дружбы,
- Путейская,
- Гурьянова,
- Болотникова,
- Баррикад,
- Степана Разина,
- Салтыкова-Щедрина,
- Николо-Козинская,
- Пионерская,
- Калинина,
- Комарова,
- Гоголя,
- Кибальчича,
- Маяковского,
- Клюквина,
- Хрустальная,
- Платова,
- Тарутинский проезд,
- Ольговский переулок,
- Михалевский переулок,
- переулок Свободы.
- Продолжается вывоз снега и расширение проездов, расчистка остановок и подходов к ним, обработка противогололедными средствами скользких участков и спусков, - прокомментировал Денисов.
По его словам, за прошлую неделю очистили 16 улиц и более 35 тротуаров.
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