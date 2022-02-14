Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега 15 февраля

Ночью и днем во вторник, 15 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 12 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 14 февраля до 6:00 15 февраля:

ул. Пухова (от ул. Московской до ул. Телевизионной, от ул. Телевизионной до ул. Чичерина);

пл. Победы (продолжение работ);

ул. Баррикад (от ул. Воронина до ул. Плеханова);

пер. Суворова;

ул. Вилонова.

Вывоз снега днем 15 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Телевизионная (продолжение работ);

пер. Теренинский (от ул. Суворова до тупика);

ул. Марата (продолжение работ);

ул. Кирова (продолжение работ);

пер. Сельский (вдоль тротуара);

Грабцевское шоссе, 112 (парковка);

ул. Вишневского.

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