Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега 15 февраля
Ночью и днем во вторник, 15 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 12 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 14 февраля до 6:00 15 февраля:
- ул. Пухова (от ул. Московской до ул. Телевизионной, от ул. Телевизионной до ул. Чичерина);
- пл. Победы (продолжение работ);
- ул. Баррикад (от ул. Воронина до ул. Плеханова);
- пер. Суворова;
- ул. Вилонова.
Вывоз снега днем 15 февраля с 8:00 до 17:00:
- ул. Телевизионная (продолжение работ);
- пер. Теренинский (от ул. Суворова до тупика);
- ул. Марата (продолжение работ);
- ул. Кирова (продолжение работ);
- пер. Сельский (вдоль тротуара);
- Грабцевское шоссе, 112 (парковка);
- ул. Вишневского.
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