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В Калуге новый автобусный маршрут №39 запустят с 1 апреля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2022 16:42 1 987
В Калуге новый автобусный маршрут №39 запустят с 1 апреля

В Калуге с 1 апреля планируется запустить новый автобусный маршрут №39 «Площадь Победы – деревня Рождествено – Европейский квартал». Об этом в понедельник, 14 февраля, на планерке в городской управе сообщил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

Для работы на данном направлении город закупит три автобуса для «Управления Калужского троллейбуса». Аукцион планируется объявить 16 февраля.

Автобусы №39 заменят частных перевозчиков, работающих на маршруте №93. Жители Европейского квартала часто жалуются на отсутствие маршруток.

Ранее Александр Шпиренко заявлял, что с апреля два частных перевозчика перестанут работать в Калуге.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2022 16:42 1 987
Тэги: авто транспорт
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