В Калужской области за неделю оштрафовали 551 водителя, который не пристегнулся ремнем в машине

В Калужской области за неделю, с 4 по 10 февраля, камеры фиксации нарушений выявили 551 водителя, который не использовал ремни безопасности. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Напомним, в нашем регионе водителей за неиспользование ремней начали наказывать по камерам с ноября прошлого года.

Всего за неделю с 4 по 10 февраля камеры зафиксировали 19 589 нарушений. Из них 12 524 превышения скорости, 5 235 нарушений при проезде перекрестков, 670 выездов на встречную полосу.

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