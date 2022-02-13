Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 14 февраля

Ночью и днем в понедельник, 14 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с пяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 13 февраля до 6:00 14 февраля:

ул. Октябрьская (от ул. Суворова до ул. Королева);

проезд от Грабцевского шоссе, 112 вдоль тротуара до дома 122, парковка завода «Тайфун»;

ул. Дарвина (от ул. Марата в сторону ул. Ленина, продолжение работ);

ул. Николо-Козинская (продолжение работ).

Вывоз снега днем 14 февраля с 8:00 до 17:00:

ул. Кирова (участок от площади Победы до ул. Плеханова, сторона драмтеатра).

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