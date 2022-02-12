Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 12 февраля

Ночью и днем в воскресенье, 13 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с девяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 12 февраля до 6:00 13 февраля:

ул. Дарвина (от ул. Марата в сторону ул. Ленина);

ул. Генерала Попова (продолжение работ);

ул. Фомушина (продолжение работ).

Вывоз снега днем 13 февраля с 8:00 до 17:00:

площадь Театральная (продолжение работ);

ул. Марата (продолжение работ);

ул. Кирова (продолжение работ);

ул. Гоголя;

ул. Королева;

ул. Ленина (участок от ул. Кирова до ул. Суворова, вдоль ФСБ).

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