Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 12 февраля
Ночью и днем в воскресенье, 13 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с девяти улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 12 февраля до 6:00 13 февраля:
- ул. Дарвина (от ул. Марата в сторону ул. Ленина);
- ул. Генерала Попова (продолжение работ);
- ул. Фомушина (продолжение работ).
Вывоз снега днем 13 февраля с 8:00 до 17:00:
- площадь Театральная (продолжение работ);
- ул. Марата (продолжение работ);
- ул. Кирова (продолжение работ);
- ул. Гоголя;
- ул. Королева;
- ул. Ленина (участок от ул. Кирова до ул. Суворова, вдоль ФСБ).
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