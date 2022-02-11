Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 13 улиц для вывоза снега 12 февраля
Ночью и днем в субботу, 12 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 13 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.
В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.
- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.
Публикуем список улиц.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 11 февраля до 6:00 12 февраля:
- дамба;
- ул. Московская, 188 (парковка за доской почета);
- ул. Дзержинского (участок между ул. Ленина и ул. Московской);
- ул. Дарвина (от ул. Марата в сторону ул. Театральной);
- ул. Николо-Козинская (от ул. Тульской в сторону ул. Мичурина, продолжение работ);
- ул. Генерала Попова;
- ул. Фомушина.
Вывоз снега днем 12 февраля с 8:00 до 17:00:
- площадь Театральная;
- ул. Марата (продолжение работ);
- ул. Кирова;
- ул. Гоголя;
- ул. Ленина (участок от ул. Кирова до ул. Суворова);
- Грабцевское шоссе (от ул. Зерновой до ул. Моторной вдоль тротуара).
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