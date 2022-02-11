Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 13 улиц для вывоза снега 12 февраля

Ночью и днем в субботу, 12 февраля, в Калуге планируется вывезти снег с 13 улиц. Работы будут проходить с 22:00 до 6:00 и с 8:00 до 17:00, сообщили в управлении городского хозяйства.

В связи с этим автомобилистов просят не парковаться в местах производства работ.

- Просим автовладельцев не парковать автомобили на указанных участках дорог, чтобы не препятствовать вывозу снега специализированной техникой! – говорится в предупреждении управлении горхозяйства.

Публикуем список улиц.

Вывоз снега в Калуге с 22:00 11 февраля до 6:00 12 февраля:

дамба;

ул. Московская, 188 (парковка за доской почета);

ул. Дзержинского (участок между ул. Ленина и ул. Московской);

ул. Дарвина (от ул. Марата в сторону ул. Театральной);

ул. Николо-Козинская (от ул. Тульской в сторону ул. Мичурина, продолжение работ);

ул. Генерала Попова;

ул. Фомушина.

Вывоз снега днем 12 февраля с 8:00 до 17:00:

площадь Театральная;

ул. Марата (продолжение работ);

ул. Кирова;

ул. Гоголя;

ул. Ленина (участок от ул. Кирова до ул. Суворова);

Грабцевское шоссе (от ул. Зерновой до ул. Моторной вдоль тротуара).

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