В Калуге затруднено движение на Синих мостах

Днем в пятницу, 11 февраля, в Калуге образовались пробки на Синих мостах. Движение затруднено на улицах Зерновой, Глаголева и Тарутинской.

Как сообщили очевидцы в группе «Калуга ДТП», причиной пробок стал автобус ПАЗ, который сломался перед светофором и перекрыл одну полосу.

Ранее заторы из-за ДТП на Синих мостах наблюдались утром в пятницу.

Дорожная обстановка на 15:30.

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