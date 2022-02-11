Маршрутки в Калуге вернулись на улицы утром 11 февраля

Утром в пятницу, 11 февраля, маршрутные автобусы вернулись на улицы Калуги.

По данным сервиса отслеживания общественного транспорта «Яндекса», на 9 утра по 29 маршруту работали восемь единиц транспорта, по 81 – одна, 61 – четыре. Автобусы 75 и 77 по-прежнему не отображаются на карте.

Накануне маршрутки не выехали на улицы. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов пообещал наказать виновных. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что перевозчики объяснили это притеснениями ГИБДД.

- Вчерашние сбои в движении городского транспорта были вызваны массовыми сходами с маршрутов автобусов частных перевозчиков, - прокомментировали в управлении городского хозяйства. - По информации ответственных перевозчиков, связано это с несоответствием некоторых автобусов предъявляемым им техническим требованиям, что было установлено при проводимых проверках ГИБДД с начала текущего года. Городская управа продолжает проверку по всем фактам неисполнения расписания движения маршрутного транспорта. В настоящее время весь городской общественный транспорт работает в штатном режиме.

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