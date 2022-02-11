Городской голова Калуги пообещал наказать перевозчиков, которые не вышли на маршруты

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ утром в пятницу, 11 февраля, прокомментировал проблемы с общественным транспортом, возникшие накануне. Как мы уже рассказывали, люди часами стояли на остановках из-за того, что некоторые перевозчики не вышли на маршруты.

- Вчера произошло беспрецедентное событие, - заявил Денисов. - Сразу несколько коммерческих перевозчиков не вывели свои машины на линию. Нарушили свои обязательства перед калужанами, грубо проигнорировали требования законодательства. Совершенно неважно, чем руководствовались владельцы автотранспортных фирм, какие аргументы они сейчас называют. Тот, кто допускает настолько наплевательское отношение к интересам калужан, не имеет права работать в нашем городе.

Денисов попросил прощения у калужан и пообещал сделать выводы.

- Хочу извиниться перед всеми калужанами, которые вчера испытали огромные неудобства, и не смогли комфортно добраться домой с работы. Свои выводы мы сделали. Виновные обязательно понесут наказание, - говорится в сообщении городского головы.

Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на маршруты не вышли три перевозчика. Они объяснили это притеснениями со стороны ГИБДД, рассказал Шапша на отчете городского головы вечером 10 февраля.

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