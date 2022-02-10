Стоимость проезда по канатной дороге в Калуге сравняют с ценой билета на общественный транспорт

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ в четверг, 10 февраля, в ходе отчета перед депутатами рассказал, какой будет стоимость проезда по канатной дороге через Оку.

По словам Денисова, билет будет стоить столько же, сколько и проезд в общественном транспорте. На данный момент это 25 рублей.

- Потребуются дополнительные вливания для урегулирования стоимости проезда, - подчеркнул городской голова.

Как мы уже рассказывали, строительство канатной дороге через Оку от Квани до музея космонавтики начнется в 2023 году. На эти цели Калужская область получит от федерального правительства инфраструктурный кредит в размере 1,16 миллиарда рублей.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!